Thông tin giá theo USD của WOLFI (WOLFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00006847 Cao nhất 24H $ 0.0000741 ATH $ 0.00191356 Giá thấp nhất $ 0.000033 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) -3.25% Biến động giá (7 ngày) +3.04%

Giá thời gian thực của WOLFI (WOLFI) là $0.00007067. Trong 24 giờ qua, WOLFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00006847 và cao nhất là $ 0.0000741, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WOLFI là $ 0.00191356, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000033.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOLFI đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, -3.25% trong 24 giờ và +3.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WOLFI (WOLFI)

Vốn hóa thị trường $ 707.66K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 707.66K Nguồn cung lưu thông 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WOLFI là $ 707.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WOLFI là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 707.66K.