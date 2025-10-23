Thông tin giá theo USD của WestTech Security Token (WST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.085558$ 0.085558 $ 0.085558 Giá thấp nhất $ 0.00018484$ 0.00018484 $ 0.00018484 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của WestTech Security Token (WST) là $0.00028758. Trong 24 giờ qua, WST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WST là $ 0.085558, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00018484.

Về hiệu suất ngắn hạn, WST đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WestTech Security Token (WST)

Vốn hóa thị trường $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Nguồn cung lưu thông 22.72M 22.72M 22.72M Tổng cung 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WestTech Security Token là $ 6.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WST là 22.72M, với tổng nguồn cung là 150000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.14K.