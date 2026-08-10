Giá Warped (WARPED)
Giá Warped (WARPED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.95% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WARPED sang USD là $ 0 mỗi WARPED.
Warped hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 587,281, với nguồn cung lưu hành 9.24B WARPED. Trong vòng 24 giờ qua, WARPED được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0033147, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, WARPED biến động +0.43% trong giờ qua và -3.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Warped là $ 587.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WARPED là 9.24B, với tổng nguồn cung là 9238134118.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 587.28K.
+0.43%
-2.94%
-3.02%
-3.02%
Trong hôm nay, biến động giá của Warped/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Warped/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Warped/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Warped/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|-2.94%
|30 ngày
|$ 0
|-6.56%
|60 ngày
|$ 0
|-17.33%
|90 ngày
|$ 0
|--
Vào năm 2040, giá của Warped có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá thị trường hiện tại của Warped là bao nhiêu?
Warped được định giá ở mức ₫, biến động -2.94% trong 24 giờ qua. Điều này phản ánh tình trạng cung cầu gần đây nhất trên các thị trường tiền mã hóa toàn cầu.
Số lượng người nắm giữ độc lập của WARPED là bao nhiêu?
Có -- người nắm giữ trên chuỗi, cho thấy sự phân bổ và mức độ phổ biến trong cộng đồng của WARPED. Số lượng người nắm giữ tăng lên thường được coi là dấu hiệu cho thấy sự tham gia mạng lưới ngày càng mạnh mẽ hoặc sự quan tâm dài hạn gia tăng.
Mức độ hoạt động của Warped trên blockchain gốc là bao nhiêu?
Là một token trên --, mức độ hoạt động bị ảnh hưởng bởi các tương tác ví, phí mạng, hành vi staking và việc sử dụng hợp đồng thông minh. Mức độ hoạt động cao có thể tương quan với khối lượng giao dịch lớn hơn hoặc những phát triển mới trong hệ sinh thái.
Tổng nguồn cung lưu hành của WARPED là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành hiện ở mức 9238134118.0, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ khan hiếm và định giá của token. Những thay đổi về nguồn cung có thể xảy ra do phát hành, đốt token hoặc lịch trình giải phóng.
Khối lượng giao dịch 24 giờ của Warped là bao nhiêu?
Warped đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫-- trong ngày qua, cho thấy mức độ sôi động trong giao dịch của tài sản này cũng như độ sâu thanh khoản của nó.
Hiệu suất của WARPED so với các đối thủ cùng ngành Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Play To Earn,Sui Ecosystem,Shooting Games,RPG,Strategy Games,Made in USA thế nào?
Khi so sánh với các tài sản khác trong phân khúc Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Play To Earn,Sui Ecosystem,Shooting Games,RPG,Strategy Games,Made in USA, động lực của WARPED bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, mức độ áp dụng của nhà đầu tư và các chỉ số trên chuỗi liên quan đến --.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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