Thông tin giá theo USD của VCRED (VCRED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.990586 Cao nhất 24H $ 0.998235 ATH $ 1.003 Giá thấp nhất $ 0.985855 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +0.17% Biến động giá (7 ngày) -0.18%

Giá thời gian thực của VCRED (VCRED) là $0.997352. Trong 24 giờ qua, VCRED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.990586 và cao nhất là $ 0.998235, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VCRED là $ 1.003, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.985855.

Về hiệu suất ngắn hạn, VCRED đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +0.17% trong 24 giờ và -0.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VCRED (VCRED)

Vốn hóa thị trường $ 12.57M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 997.33M Nguồn cung lưu thông 12.60M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VCRED là $ 12.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VCRED là 12.60M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 997.33M.