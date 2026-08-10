Giá Vault hôm nay

Giá Vault (V) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01245202, biến động 1.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá V sang USD là $ 0.01245202 mỗi V.

Vault hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,245,208, với nguồn cung lưu hành 100.00M V. Trong vòng 24 giờ qua, V được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01227471 (thấp) đến $ 0.01259875 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.119747, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00575844.

Về hiệu suất ngắn hạn, V biến động -0.93% trong giờ qua và +35.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 28.69.

Thông tin thị trường Vault (V)

Vốn hóa thị trường $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Khối lượng (24H) $ 28.69$ 28.69 $ 28.69 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 99,999,727.691246 99,999,727.691246 99,999,727.691246

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vault là $ 1.25M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 28.69. Nguồn cung lưu hành của V là 100.00M, với tổng nguồn cung là 99999727.691246. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.25M.