Thông tin giá theo USD của Tuff (TUFF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00004411 $ 0.00004411 $ 0.00004411 Thấp nhất 24H $ 0.00004653 $ 0.00004653 $ 0.00004653 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00004411$ 0.00004411 $ 0.00004411 Cao nhất 24H $ 0.00004653$ 0.00004653 $ 0.00004653 ATH $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 Giá thấp nhất $ 0.00004411$ 0.00004411 $ 0.00004411 Biến động giá (1 giờ) +0.58% Biến động giá (1D) -1.73% Biến động giá (7 ngày) -7.23% Biến động giá (7 ngày) -7.23%

Giá thời gian thực của Tuff (TUFF) là $0.00004572. Trong 24 giờ qua, TUFF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004411 và cao nhất là $ 0.00004653, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TUFF là $ 0.00226927, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004411.

Về hiệu suất ngắn hạn, TUFF đã biến động +0.58% trong 1 giờ qua, -1.73% trong 24 giờ và -7.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tuff (TUFF)

Vốn hóa thị trường $ 45.72K$ 45.72K $ 45.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 45.72K$ 45.72K $ 45.72K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tuff là $ 45.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TUFF là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999964159.954774. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 45.72K.