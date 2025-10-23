Thông tin giá theo USD của Touch Grass (TOUCHGRASS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.35% Biến động giá (1D) -1.78% Biến động giá (7 ngày) -1.45% Biến động giá (7 ngày) -1.45%

Giá thời gian thực của Touch Grass (TOUCHGRASS) là --. Trong 24 giờ qua, TOUCHGRASS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOUCHGRASS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOUCHGRASS đã biến động +0.35% trong 1 giờ qua, -1.78% trong 24 giờ và -1.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Touch Grass (TOUCHGRASS)

Vốn hóa thị trường $ 106.48K$ 106.48K $ 106.48K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 106.48K$ 106.48K $ 106.48K Nguồn cung lưu thông 986.49M 986.49M 986.49M Tổng cung 986,492,939.925555 986,492,939.925555 986,492,939.925555

Vốn hoá thị trường hiện tại của Touch Grass là $ 106.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TOUCHGRASS là 986.49M, với tổng nguồn cung là 986492939.925555. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 106.48K.