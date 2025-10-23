Thông tin giá theo USD của Topless (TOPLESS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00003521 $ 0.00003521 $ 0.00003521 Thấp nhất 24H $ 0.00003805 $ 0.00003805 $ 0.00003805 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00003521$ 0.00003521 $ 0.00003521 Cao nhất 24H $ 0.00003805$ 0.00003805 $ 0.00003805 ATH $ 0.00265903$ 0.00265903 $ 0.00265903 Giá thấp nhất $ 0.00003339$ 0.00003339 $ 0.00003339 Biến động giá (1 giờ) +0.40% Biến động giá (1D) +3.76% Biến động giá (7 ngày) -4.85% Biến động giá (7 ngày) -4.85%

Giá thời gian thực của Topless (TOPLESS) là $0.00003716. Trong 24 giờ qua, TOPLESS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003521 và cao nhất là $ 0.00003805, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOPLESS là $ 0.00265903, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003339.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOPLESS đã biến động +0.40% trong 1 giờ qua, +3.76% trong 24 giờ và -4.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Topless (TOPLESS)

Vốn hóa thị trường $ 37.11K$ 37.11K $ 37.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 37.11K$ 37.11K $ 37.11K Nguồn cung lưu thông 998.79M 998.79M 998.79M Tổng cung 998,793,521.417586 998,793,521.417586 998,793,521.417586

Vốn hoá thị trường hiện tại của Topless là $ 37.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TOPLESS là 998.79M, với tổng nguồn cung là 998793521.417586. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.11K.