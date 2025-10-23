Thông tin giá theo USD của TNC (TECHIE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của TNC (TECHIE) là --. Trong 24 giờ qua, TECHIE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TECHIE là $ 0.00348034, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TECHIE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TNC (TECHIE)

Vốn hóa thị trường $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Nguồn cung lưu thông 73.02M 73.02M 73.02M Tổng cung 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của TNC là $ 9.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TECHIE là 73.02M, với tổng nguồn cung là 200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.01K.