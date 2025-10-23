Thông tin giá theo USD của Tickeron (TICKERON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -4.68% Biến động giá (7 ngày) -19.83%

Giá thời gian thực của Tickeron (TICKERON) là --. Trong 24 giờ qua, TICKERON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TICKERON là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TICKERON đã biến động -- trong 1 giờ qua, -4.68% trong 24 giờ và -19.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tickeron (TICKERON)

Vốn hóa thị trường $ 41.57K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.57K Nguồn cung lưu thông 875.03M Tổng cung 875,027,668.7143356

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tickeron là $ 41.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TICKERON là 875.03M, với tổng nguồn cung là 875027668.7143356. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.57K.