Thông tin giá theo USD của Taboshi (TABOSHI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 12.53 $ 12.53 $ 12.53 Thấp nhất 24H $ 13.08 $ 13.08 $ 13.08 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 Cao nhất 24H $ 13.08$ 13.08 $ 13.08 ATH $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Giá thấp nhất $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 Biến động giá (1 giờ) -0.20% Biến động giá (1D) -2.23% Biến động giá (7 ngày) -24.14% Biến động giá (7 ngày) -24.14%

Giá thời gian thực của Taboshi (TABOSHI) là $12.71. Trong 24 giờ qua, TABOSHI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 12.53 và cao nhất là $ 13.08, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TABOSHI là $ 47.25, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 12.53.

Về hiệu suất ngắn hạn, TABOSHI đã biến động -0.20% trong 1 giờ qua, -2.23% trong 24 giờ và -24.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Taboshi (TABOSHI)

Vốn hóa thị trường $ 699.19K$ 699.19K $ 699.19K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Nguồn cung lưu thông 54.95K 54.95K 54.95K Tổng cung 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Taboshi là $ 699.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TABOSHI là 54.95K, với tổng nguồn cung là 185964.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.37M.