Thông tin giá theo USD của Taboo (TABOO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00004181 $ 0.00004181 $ 0.00004181 Thấp nhất 24H $ 0.00004312 $ 0.00004312 $ 0.00004312 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00004181$ 0.00004181 $ 0.00004181 Cao nhất 24H $ 0.00004312$ 0.00004312 $ 0.00004312 ATH $ 0.063936$ 0.063936 $ 0.063936 Giá thấp nhất $ 0.00003722$ 0.00003722 $ 0.00003722 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) +1.24% Biến động giá (7 ngày) -9.17% Biến động giá (7 ngày) -9.17%

Giá thời gian thực của Taboo (TABOO) là $0.00004295. Trong 24 giờ qua, TABOO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004181 và cao nhất là $ 0.00004312, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TABOO là $ 0.063936, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003722.

Về hiệu suất ngắn hạn, TABOO đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, +1.24% trong 24 giờ và -9.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Taboo (TABOO)

Vốn hóa thị trường $ 420.15K$ 420.15K $ 420.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 420.15K$ 420.15K $ 420.15K Nguồn cung lưu thông 9.78B 9.78B 9.78B Tổng cung 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Taboo là $ 420.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TABOO là 9.78B, với tổng nguồn cung là 9782678080.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 420.15K.