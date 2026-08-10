Giá SYNAPZ hôm nay

Giá SYNAPZ (SYNAPZ) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SYNAPZ sang USD là $ 0 mỗi SYNAPZ.

SYNAPZ hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 309,460, với nguồn cung lưu hành 999.99M SYNAPZ. Trong vòng 24 giờ qua, SYNAPZ được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00127004, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYNAPZ biến động -0.19% trong giờ qua và +4.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 790.97.

Thông tin thị trường SYNAPZ (SYNAPZ)

Vốn hóa thị trường $ 309.46K$ 309.46K $ 309.46K Khối lượng (24H) $ 790.97$ 790.97 $ 790.97 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 309.46K$ 309.46K $ 309.46K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,993,605.182838 999,993,605.182838 999,993,605.182838

Vốn hoá thị trường hiện tại của SYNAPZ là $ 309.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 790.97. Nguồn cung lưu hành của SYNAPZ là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999993605.182838. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 309.46K.