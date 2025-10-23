Thông tin giá theo USD của SULLY (SULLY)

Giá thời gian thực của SULLY (SULLY) là --. Trong 24 giờ qua, SULLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SULLY là $ 0.00134211, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SULLY đã biến động +0.57% trong 1 giờ qua, -0.44% trong 24 giờ và -37.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SULLY (SULLY)

Vốn hoá thị trường hiện tại của SULLY là $ 149.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SULLY là 849.84M, với tổng nguồn cung là 849843238.83057. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 149.27K.