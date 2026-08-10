Giá StrikeX hôm nay

Giá StrikeX (STRX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01903496, biến động 3.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STRX sang USD là $ 0.01903496 mỗi STRX.

StrikeX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,749,794, với nguồn cung lưu hành 879.95M STRX. Trong vòng 24 giờ qua, STRX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01897888 (thấp) đến $ 0.0408618 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.332212, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRX biến động -53.40% trong giờ qua và -6.65% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 37.97.

Thông tin thị trường StrikeX (STRX)

Vốn hóa thị trường $ 16.75M$ 16.75M $ 16.75M Khối lượng (24H) $ 37.97$ 37.97 $ 37.97 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.75M$ 16.75M $ 16.75M Nguồn cung lưu thông 879.95M 879.95M 879.95M Tổng cung 879,949,008.343777 879,949,008.343777 879,949,008.343777

Vốn hoá thị trường hiện tại của StrikeX là $ 16.75M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 37.97. Nguồn cung lưu hành của STRX là 879.95M, với tổng nguồn cung là 879949008.343777. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.75M.