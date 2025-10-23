Thông tin giá theo USD của Sovryn (SOV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.110672 $ 0.110672 $ 0.110672 Thấp nhất 24H $ 0.111457 $ 0.111457 $ 0.111457 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.110672$ 0.110672 $ 0.110672 Cao nhất 24H $ 0.111457$ 0.111457 $ 0.111457 ATH $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Giá thấp nhất $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -0.34% Biến động giá (7 ngày) -2.72% Biến động giá (7 ngày) -2.72%

Giá thời gian thực của Sovryn (SOV) là $0.110863. Trong 24 giờ qua, SOV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.110672 và cao nhất là $ 0.111457, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOV là $ 43.98, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.087564.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOV đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -0.34% trong 24 giờ và -2.72% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sovryn (SOV)

Vốn hóa thị trường $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.09M$ 11.09M $ 11.09M Nguồn cung lưu thông 51.71M 51.71M 51.71M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sovryn là $ 5.73M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOV là 51.71M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.09M.