Thông tin giá theo USD của SimiliScan (SMS)

Thấp nhất 24H $ 0.00225743 Cao nhất 24H $ 0.00283283 ATH $ 0.00376516 Giá thấp nhất $ 0.0011175 Biến động giá (1 giờ) -5.55% Biến động giá (1D) -20.06% Biến động giá (7 ngày) -24.98%

Giá thời gian thực của SimiliScan (SMS) là $0.0022578. Trong 24 giờ qua, SMS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00225743 và cao nhất là $ 0.00283283, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SMS là $ 0.00376516, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0011175.

Về hiệu suất ngắn hạn, SMS đã biến động -5.55% trong 1 giờ qua, -20.06% trong 24 giờ và -24.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SimiliScan (SMS)

Vốn hóa thị trường $ 225.78K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 225.78K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SimiliScan là $ 225.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SMS là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 225.78K.