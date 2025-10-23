Thông tin giá theo USD của Puffverse (PFVS)

Giá thời gian thực của Puffverse (PFVS) là $0.0034085. Trong 24 giờ qua, PFVS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0033793 và cao nhất là $ 0.00383102, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PFVS là $ 0.086767, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00256608.

Về hiệu suất ngắn hạn, PFVS đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -8.82% trong 24 giờ và +6.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Puffverse (PFVS)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Puffverse là $ 397.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PFVS là 116.62M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.41M.