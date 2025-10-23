Thông tin giá theo USD của Project 89 (PROJECT89)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00395717 $ 0.00395717 $ 0.00395717 Thấp nhất 24H $ 0.00450718 $ 0.00450718 $ 0.00450718 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00395717$ 0.00395717 $ 0.00395717 Cao nhất 24H $ 0.00450718$ 0.00450718 $ 0.00450718 ATH $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 Giá thấp nhất $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 Biến động giá (1 giờ) -2.16% Biến động giá (1D) -6.95% Biến động giá (7 ngày) -- Biến động giá (7 ngày) --

Giá thời gian thực của Project 89 (PROJECT89) là $0.00406546. Trong 24 giờ qua, PROJECT89 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00395717 và cao nhất là $ 0.00450718, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PROJECT89 là $ 0.00642953, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00245933.

Về hiệu suất ngắn hạn, PROJECT89 đã biến động -2.16% trong 1 giờ qua, -6.95% trong 24 giờ và -- trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Project 89 (PROJECT89)

Vốn hóa thị trường $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Nguồn cung lưu thông 1.37B 1.37B 1.37B Tổng cung 1,374,833,116.782 1,374,833,116.782 1,374,833,116.782

Vốn hoá thị trường hiện tại của Project 89 là $ 5.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PROJECT89 là 1.37B, với tổng nguồn cung là 1374833116.782. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.61M.