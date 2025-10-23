Thông tin giá theo USD của Patience Token (PATIENCE)

Giá thời gian thực của Patience Token (PATIENCE) là $3.23. Trong 24 giờ qua, PATIENCE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.14 và cao nhất là $ 3.25, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PATIENCE là $ 7.6, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.94.

Về hiệu suất ngắn hạn, PATIENCE đã biến động +0.15% trong 1 giờ qua, +2.05% trong 24 giờ và -0.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Patience Token (PATIENCE)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Patience Token là $ 5.28M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PATIENCE là 1.63M, với tổng nguồn cung là 7777777.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.13M.