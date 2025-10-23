Thông tin giá theo USD của Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 Giá thấp nhất $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Paimon Stripe SPV Token (STRP) là $45.13. Trong 24 giờ qua, STRP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STRP là $ 45.55, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 44.89.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRP đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Vốn hóa thị trường $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Nguồn cung lưu thông 22.22K 22.22K 22.22K Tổng cung 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Vốn hoá thị trường hiện tại của Paimon Stripe SPV Token là $ 1.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STRP là 22.22K, với tổng nguồn cung là 22222.2222222222. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.00M.