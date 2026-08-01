Giá OREX hôm nay

Giá OREX (ORX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00904522, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ORX sang USD là $ 0.00904522 mỗi ORX.

OREX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 87,665, với nguồn cung lưu hành 9.69M ORX. Trong vòng 24 giờ qua, ORX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00899184 (thấp) đến $ 0.00904516 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.101911, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00799231.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORX biến động +0.00% trong giờ qua và +1.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 54.70.

Thông tin thị trường OREX (ORX)

Vốn hóa thị trường $ 87.67K$ 87.67K $ 87.67K Khối lượng (24H) $ 54.70$ 54.70 $ 54.70 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 452.23K$ 452.23K $ 452.23K Nguồn cung lưu thông 9.69M 9.69M 9.69M Tổng cung 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của OREX là $ 87.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.70. Nguồn cung lưu hành của ORX là 9.69M, với tổng nguồn cung là 50000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 452.23K.