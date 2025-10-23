Thông tin giá theo USD của ORCIB (PALMO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0231956 $ 0.0231956 $ 0.0231956 Thấp nhất 24H $ 0.02457351 $ 0.02457351 $ 0.02457351 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0231956$ 0.0231956 $ 0.0231956 Cao nhất 24H $ 0.02457351$ 0.02457351 $ 0.02457351 ATH $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 Giá thấp nhất $ 0.02297041$ 0.02297041 $ 0.02297041 Biến động giá (1 giờ) -0.55% Biến động giá (1D) -2.91% Biến động giá (7 ngày) -7.41% Biến động giá (7 ngày) -7.41%

Giá thời gian thực của ORCIB (PALMO) là $0.02377533. Trong 24 giờ qua, PALMO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0231956 và cao nhất là $ 0.02457351, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PALMO là $ 0.043821, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02297041.

Về hiệu suất ngắn hạn, PALMO đã biến động -0.55% trong 1 giờ qua, -2.91% trong 24 giờ và -7.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ORCIB (PALMO)

Vốn hóa thị trường $ 59.95M$ 59.95M $ 59.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 74.32M$ 74.32M $ 74.32M Nguồn cung lưu thông 2.52B 2.52B 2.52B Tổng cung 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Vốn hoá thị trường hiện tại của ORCIB là $ 59.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PALMO là 2.52B, với tổng nguồn cung là 3124999957.442711. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 74.32M.