Thông tin giá theo USD của Open Source (OS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00214558 Cao nhất 24H $ 0.0021676 ATH $ 0.04628724 Giá thấp nhất $ 0.00211288 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.04% Biến động giá (7 ngày) -14.34%

Giá thời gian thực của Open Source (OS) là $0.00215394. Trong 24 giờ qua, OS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00214558 và cao nhất là $ 0.0021676, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OS là $ 0.04628724, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00211288.

Về hiệu suất ngắn hạn, OS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.04% trong 24 giờ và -14.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Open Source (OS)

Vốn hóa thị trường $ 215.39K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 215.39K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Open Source là $ 215.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OS là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 215.39K.