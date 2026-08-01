Giá Netvrk hôm nay

Giá Netvrk (NETVR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00124813, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NETVR sang USD là $ 0.00124813 mỗi NETVR.

Netvrk hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 124,813, với nguồn cung lưu hành 100.00M NETVR. Trong vòng 24 giờ qua, NETVR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 7.33, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NETVR biến động -- trong giờ qua và -41.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 259.68.

Thông tin thị trường Netvrk (NETVR)

Vốn hóa thị trường $ 124.81K$ 124.81K $ 124.81K Khối lượng (24H) $ 259.68$ 259.68 $ 259.68 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 124.81K$ 124.81K $ 124.81K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Netvrk là $ 124.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 259.68. Nguồn cung lưu hành của NETVR là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 124.81K.