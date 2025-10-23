Thông tin giá theo USD của Nativ (NTV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.84% Biến động giá (1D) +9.20% Biến động giá (7 ngày) -66.88% Biến động giá (7 ngày) -66.88%

Giá thời gian thực của Nativ (NTV) là --. Trong 24 giờ qua, NTV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NTV là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NTV đã biến động +1.84% trong 1 giờ qua, +9.20% trong 24 giờ và -66.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nativ (NTV)

Vốn hóa thị trường $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 190.88K$ 190.88K $ 190.88K Nguồn cung lưu thông 29.53B 29.53B 29.53B Tổng cung 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nativ là $ 38.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NTV là 29.53B, với tổng nguồn cung là 148000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 190.88K.