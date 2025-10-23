Thông tin giá theo USD của Moolah (MOOLAH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00525482 $ 0.00525482 $ 0.00525482 Thấp nhất 24H $ 0.00607779 $ 0.00607779 $ 0.00607779 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00525482$ 0.00525482 $ 0.00525482 Cao nhất 24H $ 0.00607779$ 0.00607779 $ 0.00607779 ATH $ 0.01204979$ 0.01204979 $ 0.01204979 Giá thấp nhất $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 Biến động giá (1 giờ) +0.22% Biến động giá (1D) +4.19% Biến động giá (7 ngày) +21.60% Biến động giá (7 ngày) +21.60%

Giá thời gian thực của Moolah (MOOLAH) là $0.00563433. Trong 24 giờ qua, MOOLAH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00525482 và cao nhất là $ 0.00607779, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MOOLAH là $ 0.01204979, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0034949.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOOLAH đã biến động +0.22% trong 1 giờ qua, +4.19% trong 24 giờ và +21.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Moolah (MOOLAH)

Vốn hóa thị trường $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Moolah là $ 5.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOOLAH là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.63M.