Giá MongCoin hôm nay

Giá MongCoin (MONG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MONG sang USD là $ 0 mỗi MONG.

MongCoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 313,195, với nguồn cung lưu hành 690.00T MONG. Trong vòng 24 giờ qua, MONG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MONG biến động -0.07% trong giờ qua và +2.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường MongCoin (MONG)

Vốn hóa thị trường $ 313.20K$ 313.20K $ 313.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 313.20K$ 313.20K $ 313.20K Nguồn cung lưu thông 690.00T 690.00T 690.00T Tổng cung 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MongCoin là $ 313.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MONG là 690.00T, với tổng nguồn cung là 690000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 313.20K.