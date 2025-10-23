Thông tin giá theo USD của Mintify (MINT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00129535 $ 0.00129535 $ 0.00129535 Thấp nhất 24H $ 0.00228787 $ 0.00228787 $ 0.00228787 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00129535$ 0.00129535 $ 0.00129535 Cao nhất 24H $ 0.00228787$ 0.00228787 $ 0.00228787 ATH $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 Giá thấp nhất $ 0.00129535$ 0.00129535 $ 0.00129535 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -0.20% Biến động giá (7 ngày) +47.47% Biến động giá (7 ngày) +47.47%

Giá thời gian thực của Mintify (MINT) là $0.00226723. Trong 24 giờ qua, MINT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00129535 và cao nhất là $ 0.00228787, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MINT là $ 0.059905, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00129535.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINT đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -0.20% trong 24 giờ và +47.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mintify (MINT)

Vốn hóa thị trường $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Nguồn cung lưu thông 490.77M 490.77M 490.77M Tổng cung 999,995,238.9474285 999,995,238.9474285 999,995,238.9474285

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mintify là $ 1.11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MINT là 490.77M, với tổng nguồn cung là 999995238.9474285. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.27M.