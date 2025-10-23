Thông tin giá theo USD của Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 Thấp nhất 24H $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Cao nhất 24H $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 ATH $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Giá thấp nhất $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) +0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.30% Biến động giá (7 ngày) +0.30%

Giá thời gian thực của Midas mAPOLLO (MAPOLLO) là $1.039. Trong 24 giờ qua, MAPOLLO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.038 và cao nhất là $ 1.039, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAPOLLO là $ 1.039, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.019.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAPOLLO đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, +0.02% trong 24 giờ và +0.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Vốn hóa thị trường $ 21.52M$ 21.52M $ 21.52M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.52M$ 21.52M $ 21.52M Nguồn cung lưu thông 20.72M 20.72M 20.72M Tổng cung 20,719,180.75509799 20,719,180.75509799 20,719,180.75509799

Vốn hoá thị trường hiện tại của Midas mAPOLLO là $ 21.52M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAPOLLO là 20.72M, với tổng nguồn cung là 20719180.75509799. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.52M.