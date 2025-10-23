Thông tin giá theo USD của Memetern (MXT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01841576 Cao nhất 24H $ 0.02028137 ATH $ 0.02951287 Giá thấp nhất $ 0.00430847 Biến động giá (1 giờ) -0.32% Biến động giá (1D) +1.01% Biến động giá (7 ngày) +7.37%

Giá thời gian thực của Memetern (MXT) là $0.01924512. Trong 24 giờ qua, MXT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01841576 và cao nhất là $ 0.02028137, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MXT là $ 0.02951287, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00430847.

Về hiệu suất ngắn hạn, MXT đã biến động -0.32% trong 1 giờ qua, +1.01% trong 24 giờ và +7.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Memetern (MXT)

Vốn hóa thị trường $ 19.28M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.28M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Memetern là $ 19.28M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MXT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.28M.