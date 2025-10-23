Thông tin giá theo USD của Mantis (SN123)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3.19 Cao nhất 24H $ 3.6 ATH $ 7.36 Giá thấp nhất $ 1.84 Biến động giá (1 giờ) +0.76% Biến động giá (1D) -8.41% Biến động giá (7 ngày) -17.38%

Giá thời gian thực của Mantis (SN123) là $3.23. Trong 24 giờ qua, SN123 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.19 và cao nhất là $ 3.6, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN123 là $ 7.36, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.84.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN123 đã biến động +0.76% trong 1 giờ qua, -8.41% trong 24 giờ và -17.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mantis (SN123)

Vốn hóa thị trường $ 5.11M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.11M Nguồn cung lưu thông 1.59M Tổng cung 1,589,138.935957514

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mantis là $ 5.11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN123 là 1.59M, với tổng nguồn cung là 1589138.935957514. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.11M.