Giá LIQUIDIOT hôm nay

Giá LIQUIDIOT (IQUID) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IQUID sang USD là $ 0 mỗi IQUID.

LIQUIDIOT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 36,304, với nguồn cung lưu hành 999.92M IQUID. Trong vòng 24 giờ qua, IQUID được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, IQUID biến động -0.18% trong giờ qua và +7.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường LIQUIDIOT (IQUID)

Vốn hóa thị trường $ 36.30K$ 36.30K $ 36.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 36.30K$ 36.30K $ 36.30K Nguồn cung lưu thông 999.92M 999.92M 999.92M Tổng cung 999,923,450.57375 999,923,450.57375 999,923,450.57375

Vốn hoá thị trường hiện tại của LIQUIDIOT là $ 36.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IQUID là 999.92M, với tổng nguồn cung là 999923450.57375. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 36.30K.