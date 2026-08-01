Giá Klef hôm nay

Giá Klef (KLEF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.45% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KLEF sang USD là $ 0 mỗi KLEF.

Klef hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 145,022, với nguồn cung lưu hành 999.98M KLEF. Trong vòng 24 giờ qua, KLEF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KLEF biến động -0.71% trong giờ qua và +274.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 18.38K.

Thông tin thị trường Klef (KLEF)

Vốn hóa thị trường $ 145.02K$ 145.02K $ 145.02K Khối lượng (24H) $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 145.02K$ 145.02K $ 145.02K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,973,658.515924 999,973,658.515924 999,973,658.515924

Vốn hoá thị trường hiện tại của Klef là $ 145.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 18.38K. Nguồn cung lưu hành của KLEF là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999973658.515924. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 145.02K.