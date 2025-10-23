Thông tin giá theo USD của KEY (KEY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.03921957 Cao nhất 24H $ 0.0428595 ATH $ 0.226519 Giá thấp nhất $ 0.03889746 Biến động giá (1 giờ) +0.50% Biến động giá (1D) +5.07% Biến động giá (7 ngày) -15.70%

Giá thời gian thực của KEY (KEY) là $0.04138524. Trong 24 giờ qua, KEY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03921957 và cao nhất là $ 0.0428595, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KEY là $ 0.226519, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03889746.

Về hiệu suất ngắn hạn, KEY đã biến động +0.50% trong 1 giờ qua, +5.07% trong 24 giờ và -15.70% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KEY (KEY)

Vốn hóa thị trường $ 4.01M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.01M Nguồn cung lưu thông 97.00M Tổng cung 97,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KEY là $ 4.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KEY là 97.00M, với tổng nguồn cung là 97000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.01M.