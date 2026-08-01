Kadena là gì?

Kadena đang ra mắt một trong những blockchain có khả năng mở rộng thực sự đầu tiên trên thế giới, sẵn sàng cho các ứng dụng. Blockchain công khai của Kadena là một hệ thống Proof of Work dệt chéo với thông lượng cao, chạy Chainweb – một giao thức mang lại bảo mật và thông lượng vượt trội. Mạng lưới Kadena sẽ kết nối các ứng dụng công khai, blockchain riêng tư và các chuỗi tương tác khác nhau tại cùng một nơi, thúc đẩy lưu lượng truy cập đến máy tính băng thông cao nằm ở trung tâm của chuỗi công khai Kadena.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Kadena?

Kadena đang giải quyết các vấn đề của Ethereum và cung cấp ngay hôm nay những tính năng mà các blockchain khác mới chỉ bắt đầu đưa vào lộ trình của họ, bao gồm xác minh chính thức, khả năng tương tác, khả năng mở rộng và nhiều hơn nữa. Kadena đã đi vào hoạt động và sẵn sàng triển khai ngay lập tức các ứng dụng blockchain sản xuất.

Lịch sử của Kadena như thế nào?

Phần mềm doanh nghiệp Kadena hiện đang được sử dụng bởi các công ty lớn trong lĩnh vực tài chính, y tế và bảo hiểm, đồng thời giúp các nhà phát triển có tầm nhìn có thể đi thẳng từ ý tưởng đến sản phẩm. Với việc ra mắt chuỗi công khai của Kadena, hệ thống này sẽ hỗ trợ phát triển ứng dụng blockchain, từ riêng tư đến công khai và mọi trạng thái ở giữa.

Tương lai của Kadena sẽ ra sao?

Các ứng dụng xử lý khối lượng giao dịch lớn trên mạng lưới Kadena có khả năng mở rộng và thông lượng cao sẽ thực thi mã hợp đồng thông minh của mình bằng cách sử dụng token gốc Kadena. Khi ngày càng nhiều ứng dụng tham gia hoặc tương tác với mạng lưới Kadena, số lượng hợp đồng thông minh được thực thi sẽ tăng lên, đồng thời giá trị tiện ích của token Kadena cũng tăng theo.

Kadena có thể được sử dụng để làm gì?

Token Kadena (KDA) là một loại tiền kỹ thuật số dùng để thanh toán cho việc tính toán trên chuỗi công khai Kadena. Tương tự như ETH trên Ethereum, KDA trên Kadena là token mà các thợ đào được trả công khi khai thác khối trên mạng lưới, đồng thời cũng là phí giao dịch mà người dùng phải trả để giao dịch của họ được thêm vào khối.

Giá hiện tại của Kadena là bao nhiêu?

Kadena (KDA) đang giao dịch ở mức ₫126.84432037844540000, thể hiện sự biến động giá là 7.69% trong 24 giờ qua. Dữ liệu trực tiếp này tổng hợp giá từ các sàn giao dịch toàn cầu để cung cấp cho nhà giao dịch một định giá thị trường chính xác tại bất kỳ thời điểm nào.

Kadena đóng vai trò gì trong hệ sinh thái của mình?

Là tài sản cốt lõi trong mạng lưới -- và là một phần của lĩnh vực Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA thường hỗ trợ các chức năng thiết yếu như thanh toán, staking, bỏ phiếu quản trị và khuyến khích thanh khoản. Thiết kế của nó có thể ảnh hưởng đến cách các ứng dụng hoặc hợp đồng thông minh hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái.

Hiện nay, KDA được giao dịch tích cực ra sao?

Trong 24 giờ qua, KDA đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, tính thanh khoản lành mạnh hơn và khả năng thực thi tốt hơn cho cả nhà giao dịch nhỏ lẫn lớn.

Nguồn cung lưu hành của Kadena là bao nhiêu?

Có 338586083.5196 token đang lưu hành vào hôm nay, điều này quyết định số lượng có sẵn để giao dịch. Nguồn cung lưu hành giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ khan hiếm, động lực lạm phát cũng như tiềm năng phân bổ token trong dài hạn.

Vốn hóa thị trường và thứ hạng của KDA là bao nhiêu?

Kadena hiện đang giữ thứ hạng thị trường số #2404 với vốn hóa thị trường là ₫42947892220.076940000, đưa nó vào nhóm các tài sản được công nhận trong lĩnh vực của mình và giúp nhà đầu tư đo lường quy mô tương đối của nó.

Thành tích của Kadena trong 24 giờ qua thế nào?

Giá của nó đã thể hiện sự biến động giá là 7.69% trong 24 giờ qua. Biến động ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, thay đổi về thanh khoản hoặc những diễn biến liên quan đến mạng lưới --.

Kadena so sánh thế nào với các tài sản tương tự trong cùng danh mục?

Trong phân khúc Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA thể hiện hoạt động cạnh tranh nhờ mức giao dịch mạnh mẽ, thanh khoản cao và các trường hợp sử dụng đang diễn ra trong hệ sinh thái của mình.