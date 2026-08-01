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Giá Kadena theo thời gian thực hôm nay là 0.00481618 USD. Vốn hoá thị trường của KDA là 1,630,698 USD. Theo dõi cập nhật giá KDA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Kadena theo thời gian thực hôm nay là 0.00481618 USD. Vốn hoá thị trường của KDA là 1,630,698 USD. Theo dõi cập nhật giá KDA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Kadena (KDA)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 KDA sang USD

$0.00481269
$0.00481269$0.00481269
+0.07%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Kadena (KDA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 04:09:26 (UTC+8)

Giá Kadena hôm nay

Giá Kadena (KDA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00481618, biến động 7.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KDA sang USD là $ 0.00481618 mỗi KDA.

Kadena hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,630,698, với nguồn cung lưu hành 338.59M KDA. Trong vòng 24 giờ qua, KDA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00445572 (thấp) đến $ 0.00492993 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 27.64, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0033634.

Về hiệu suất ngắn hạn, KDA biến động +0.08% trong giờ qua và +20.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.53K.

Thông tin thị trường Kadena (KDA)

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 6.53K
$ 6.53K$ 6.53K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

338.59M
338.59M 338.59M

338,586,083.5196
338,586,083.5196 338,586,083.5196

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kadena là $ 1.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.53K. Nguồn cung lưu hành của KDA là 338.59M, với tổng nguồn cung là 338586083.5196. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.63M.

Lịch sử giá Kadena theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00445572
$ 0.00445572$ 0.00445572
Thấp nhất 24H
$ 0.00492993
$ 0.00492993$ 0.00492993
Cao nhất 24H

$ 0.00445572
$ 0.00445572$ 0.00445572

$ 0.00492993
$ 0.00492993$ 0.00492993

$ 27.64
$ 27.64$ 27.64

$ 0.0033634
$ 0.0033634$ 0.0033634

+0.08%

+7.70%

+20.43%

+20.43%

Lịch sử giá theo USD của Kadena (KDA)

Trong hôm nay, biến động giá của Kadena/USD là $ +0.00034433.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Kadena/USD là $ -0.0009218216.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Kadena/USD là $ -0.0014669949.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Kadena/USD là $ +0.000000012528564088.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00034433+7.70%
30 ngày$ -0.0009218216-19.14%
60 ngày$ -0.0014669949-30.45%
90 ngày$ +0.000000012528564088+0.00%

Dự đoán giá Kadena

Dự đoán giá Kadena (KDA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của KDA vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Kadena (KDA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Kadena có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Kadena sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá KDA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Kadena.

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Nguồn tham khảo Kadena (KDA)

Whitepaper
Website chính thức

Danh mục :

CoinList LaunchpadKadena EcosystemLayer 1 (L1)

Giới thiệu Kadena

Kadena là gì?

Kadena đang ra mắt một trong những blockchain có khả năng mở rộng thực sự đầu tiên trên thế giới, sẵn sàng cho các ứng dụng. Blockchain công khai của Kadena là một hệ thống Proof of Work dệt chéo với thông lượng cao, chạy Chainweb – một giao thức mang lại bảo mật và thông lượng vượt trội. Mạng lưới Kadena sẽ kết nối các ứng dụng công khai, blockchain riêng tư và các chuỗi tương tác khác nhau tại cùng một nơi, thúc đẩy lưu lượng truy cập đến máy tính băng thông cao nằm ở trung tâm của chuỗi công khai Kadena.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Kadena?

Kadena đang giải quyết các vấn đề của Ethereum và cung cấp ngay hôm nay những tính năng mà các blockchain khác mới chỉ bắt đầu đưa vào lộ trình của họ, bao gồm xác minh chính thức, khả năng tương tác, khả năng mở rộng và nhiều hơn nữa. Kadena đã đi vào hoạt động và sẵn sàng triển khai ngay lập tức các ứng dụng blockchain sản xuất.

Lịch sử của Kadena như thế nào?

Phần mềm doanh nghiệp Kadena hiện đang được sử dụng bởi các công ty lớn trong lĩnh vực tài chính, y tế và bảo hiểm, đồng thời giúp các nhà phát triển có tầm nhìn có thể đi thẳng từ ý tưởng đến sản phẩm. Với việc ra mắt chuỗi công khai của Kadena, hệ thống này sẽ hỗ trợ phát triển ứng dụng blockchain, từ riêng tư đến công khai và mọi trạng thái ở giữa.

Tương lai của Kadena sẽ ra sao?

Các ứng dụng xử lý khối lượng giao dịch lớn trên mạng lưới Kadena có khả năng mở rộng và thông lượng cao sẽ thực thi mã hợp đồng thông minh của mình bằng cách sử dụng token gốc Kadena. Khi ngày càng nhiều ứng dụng tham gia hoặc tương tác với mạng lưới Kadena, số lượng hợp đồng thông minh được thực thi sẽ tăng lên, đồng thời giá trị tiện ích của token Kadena cũng tăng theo.

Kadena có thể được sử dụng để làm gì?

Token Kadena (KDA) là một loại tiền kỹ thuật số dùng để thanh toán cho việc tính toán trên chuỗi công khai Kadena. Tương tự như ETH trên Ethereum, KDA trên Kadena là token mà các thợ đào được trả công khi khai thác khối trên mạng lưới, đồng thời cũng là phí giao dịch mà người dùng phải trả để giao dịch của họ được thêm vào khối.

Giá hiện tại của Kadena là bao nhiêu?

Kadena (KDA) đang giao dịch ở mức ₫126.84432037844540000, thể hiện sự biến động giá là 7.69% trong 24 giờ qua. Dữ liệu trực tiếp này tổng hợp giá từ các sàn giao dịch toàn cầu để cung cấp cho nhà giao dịch một định giá thị trường chính xác tại bất kỳ thời điểm nào.

Kadena đóng vai trò gì trong hệ sinh thái của mình?

Là tài sản cốt lõi trong mạng lưới -- và là một phần của lĩnh vực Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA thường hỗ trợ các chức năng thiết yếu như thanh toán, staking, bỏ phiếu quản trị và khuyến khích thanh khoản. Thiết kế của nó có thể ảnh hưởng đến cách các ứng dụng hoặc hợp đồng thông minh hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái.

Hiện nay, KDA được giao dịch tích cực ra sao?

Trong 24 giờ qua, KDA đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, tính thanh khoản lành mạnh hơn và khả năng thực thi tốt hơn cho cả nhà giao dịch nhỏ lẫn lớn.

Nguồn cung lưu hành của Kadena là bao nhiêu?

Có 338586083.5196 token đang lưu hành vào hôm nay, điều này quyết định số lượng có sẵn để giao dịch. Nguồn cung lưu hành giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ khan hiếm, động lực lạm phát cũng như tiềm năng phân bổ token trong dài hạn.

Vốn hóa thị trường và thứ hạng của KDA là bao nhiêu?

Kadena hiện đang giữ thứ hạng thị trường số #2404 với vốn hóa thị trường là ₫42947892220.076940000, đưa nó vào nhóm các tài sản được công nhận trong lĩnh vực của mình và giúp nhà đầu tư đo lường quy mô tương đối của nó.

Thành tích của Kadena trong 24 giờ qua thế nào?

Giá của nó đã thể hiện sự biến động giá là 7.69% trong 24 giờ qua. Biến động ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, thay đổi về thanh khoản hoặc những diễn biến liên quan đến mạng lưới --.

Kadena so sánh thế nào với các tài sản tương tự trong cùng danh mục?

Trong phân khúc Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA thể hiện hoạt động cạnh tranh nhờ mức giao dịch mạnh mẽ, thanh khoản cao và các trường hợp sử dụng đang diễn ra trong hệ sinh thái của mình.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Kadena

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 04:09:26 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Kadena (KDA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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