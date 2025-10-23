Thông tin giá theo USD của Itty Bitty (ITTY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.77% Biến động giá (1D) -23.95% Biến động giá (7 ngày) -58.67%

Giá thời gian thực của Itty Bitty (ITTY) là --. Trong 24 giờ qua, ITTY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ITTY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ITTY đã biến động +2.77% trong 1 giờ qua, -23.95% trong 24 giờ và -58.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Itty Bitty (ITTY)

Vốn hóa thị trường $ 79.49K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 79.49K Nguồn cung lưu thông 999.87M Tổng cung 999,874,150.47319

Vốn hoá thị trường hiện tại của Itty Bitty là $ 79.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ITTY là 999.87M, với tổng nguồn cung là 999874150.47319. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 79.49K.