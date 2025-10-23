Thông tin giá theo USD của HyperStrategy (HSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.079878 $ 0.079878 $ 0.079878 Thấp nhất 24H $ 0.083335 $ 0.083335 $ 0.083335 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.079878$ 0.079878 $ 0.079878 Cao nhất 24H $ 0.083335$ 0.083335 $ 0.083335 ATH $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Giá thấp nhất $ 0.064372$ 0.064372 $ 0.064372 Biến động giá (1 giờ) -0.29% Biến động giá (1D) +3.72% Biến động giá (7 ngày) -20.86% Biến động giá (7 ngày) -20.86%

Giá thời gian thực của HyperStrategy (HSTR) là $0.083032. Trong 24 giờ qua, HSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.079878 và cao nhất là $ 0.083335, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HSTR là $ 2.48, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.064372.

Về hiệu suất ngắn hạn, HSTR đã biến động -0.29% trong 1 giờ qua, +3.72% trong 24 giờ và -20.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HyperStrategy (HSTR)

Vốn hóa thị trường $ 83.03K$ 83.03K $ 83.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 83.03K$ 83.03K $ 83.03K Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của HyperStrategy là $ 83.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HSTR là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 83.03K.