Thông tin giá theo USD của Hype Sphere (SPHERE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002317 $ 0.00002317 $ 0.00002317 Thấp nhất 24H $ 0.00002469 $ 0.00002469 $ 0.00002469 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002317$ 0.00002317 $ 0.00002317 Cao nhất 24H $ 0.00002469$ 0.00002469 $ 0.00002469 ATH $ 0.00062285$ 0.00062285 $ 0.00062285 Giá thấp nhất $ 0.00002098$ 0.00002098 $ 0.00002098 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.96% Biến động giá (7 ngày) -16.71% Biến động giá (7 ngày) -16.71%

Giá thời gian thực của Hype Sphere (SPHERE) là $0.00002386. Trong 24 giờ qua, SPHERE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002317 và cao nhất là $ 0.00002469, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPHERE là $ 0.00062285, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002098.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPHERE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.96% trong 24 giờ và -16.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hype Sphere (SPHERE)

Vốn hóa thị trường $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hype Sphere là $ 23.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPHERE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.87K.