Thông tin giá theo USD của Hydrex (HYDX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.274456 Cao nhất 24H $ 0.348843 ATH $ 1.2 Giá thấp nhất $ 0.127003 Biến động giá (1 giờ) -1.28% Biến động giá (1D) -13.91% Biến động giá (7 ngày) -54.68%

Giá thời gian thực của Hydrex (HYDX) là $0.291087. Trong 24 giờ qua, HYDX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.274456 và cao nhất là $ 0.348843, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HYDX là $ 1.2, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.127003.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYDX đã biến động -1.28% trong 1 giờ qua, -13.91% trong 24 giờ và -54.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hydrex (HYDX)

Vốn hóa thị trường $ 6.08M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.06M Nguồn cung lưu thông 21.43M Tổng cung 38,951,737.48413241

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hydrex là $ 6.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HYDX là 21.43M, với tổng nguồn cung là 38951737.48413241. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.06M.