Thông tin giá theo USD của GTETH (GTETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3,732.47 Cao nhất 24H $ 3,878.14 ATH $ 4,751.71 Giá thấp nhất $ 3,417.87 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -1.26% Biến động giá (7 ngày) -4.65%

Giá thời gian thực của GTETH (GTETH) là $3,823.68. Trong 24 giờ qua, GTETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,732.47 và cao nhất là $ 3,878.14, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GTETH là $ 4,751.71, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,417.87.

Về hiệu suất ngắn hạn, GTETH đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -1.26% trong 24 giờ và -4.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GTETH (GTETH)

Vốn hóa thị trường $ 587.92M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 587.92M Nguồn cung lưu thông 153.82K Tổng cung 153,820.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GTETH là $ 587.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GTETH là 153.82K, với tổng nguồn cung là 153820.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 587.92M.