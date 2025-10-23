Thông tin giá theo USD của GPU AI (GPUAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0127499$ 0.0127499 $ 0.0127499 Giá thấp nhất $ 0.00069074$ 0.00069074 $ 0.00069074 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của GPU AI (GPUAI) là $0.00082166. Trong 24 giờ qua, GPUAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GPUAI là $ 0.0127499, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00069074.

Về hiệu suất ngắn hạn, GPUAI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GPU AI (GPUAI)

Vốn hóa thị trường $ 821.66K$ 821.66K $ 821.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 821.66K$ 821.66K $ 821.66K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GPU AI là $ 821.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GPUAI là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 821.66K.