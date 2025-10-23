Thông tin giá theo USD của Gomble (GM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00987309 $ 0.00987309 $ 0.00987309 Thấp nhất 24H $ 0.01006896 $ 0.01006896 $ 0.01006896 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00987309$ 0.00987309 $ 0.00987309 Cao nhất 24H $ 0.01006896$ 0.01006896 $ 0.01006896 ATH $ 0.06274$ 0.06274 $ 0.06274 Giá thấp nhất $ 0.00848022$ 0.00848022 $ 0.00848022 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -1.83% Biến động giá (7 ngày) -5.78% Biến động giá (7 ngày) -5.78%

Giá thời gian thực của Gomble (GM) là $0.0098748. Trong 24 giờ qua, GM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00987309 và cao nhất là $ 0.01006896, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GM là $ 0.06274, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00848022.

Về hiệu suất ngắn hạn, GM đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -1.83% trong 24 giờ và -5.78% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gomble (GM)

Vốn hóa thị trường $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M Nguồn cung lưu thông 276.03M 276.03M 276.03M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gomble là $ 2.73M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GM là 276.03M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.87M.