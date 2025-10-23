Thông tin giá theo USD của GIGAETH (GETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3,728.77 Thấp nhất 24H $ 3,887.76 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3,728.77 Cao nhất 24H $ 3,887.76 ATH $ 4,864.9 Giá thấp nhất $ 2,597.03 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -1.25% Biến động giá (7 ngày) -4.60%

Giá thời gian thực của GIGAETH (GETH) là $3,820.59. Trong 24 giờ qua, GETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,728.77 và cao nhất là $ 3,887.76, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GETH là $ 4,864.9, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 2,597.03.

Về hiệu suất ngắn hạn, GETH đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -1.25% trong 24 giờ và -4.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GIGAETH (GETH)

Vốn hóa thị trường $ 14.80M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.80M Nguồn cung lưu thông 3.87K Tổng cung 3,871.767984513884

Vốn hoá thị trường hiện tại của GIGAETH là $ 14.80M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GETH là 3.87K, với tổng nguồn cung là 3871.767984513884. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.80M.