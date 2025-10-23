Thông tin giá theo USD của Forg (FORG)

Giá thời gian thực của Forg (FORG) là --. Trong 24 giờ qua, FORG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FORG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FORG đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, +28.03% trong 24 giờ và +25.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Forg (FORG)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Forg là $ 212.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FORG là 420.69B, với tổng nguồn cung là 420690000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 212.04K.