Thông tin giá theo USD của Evolve PRO (EVOP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.04212245 $ 0.04212245 $ 0.04212245 Thấp nhất 24H $ 0.04373582 $ 0.04373582 $ 0.04373582 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.04212245$ 0.04212245 $ 0.04212245 Cao nhất 24H $ 0.04373582$ 0.04373582 $ 0.04373582 ATH $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 Giá thấp nhất $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 Biến động giá (1 giờ) -0.28% Biến động giá (1D) +1.49% Biến động giá (7 ngày) -4.30% Biến động giá (7 ngày) -4.30%

Giá thời gian thực của Evolve PRO (EVOP) là $0.04360706. Trong 24 giờ qua, EVOP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04212245 và cao nhất là $ 0.04373582, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EVOP là $ 0.074445, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0031876.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVOP đã biến động -0.28% trong 1 giờ qua, +1.49% trong 24 giờ và -4.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Evolve PRO (EVOP)

Vốn hóa thị trường $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Nguồn cung lưu thông 50.00M 50.00M 50.00M Tổng cung 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Evolve PRO là $ 2.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EVOP là 50.00M, với tổng nguồn cung là 50000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.18M.