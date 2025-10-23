Thông tin giá theo USD của EPIC FAIL GUY (EFG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00048874$ 0.00048874 $ 0.00048874 Giá thấp nhất $ 0.0000125$ 0.0000125 $ 0.0000125 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -3.48% Biến động giá (7 ngày) -3.48%

Giá thời gian thực của EPIC FAIL GUY (EFG) là $0.00001261. Trong 24 giờ qua, EFG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EFG là $ 0.00048874, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000125.

Về hiệu suất ngắn hạn, EFG đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -3.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EPIC FAIL GUY (EFG)

Vốn hóa thị trường $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K Nguồn cung lưu thông 859.30M 859.30M 859.30M Tổng cung 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Vốn hoá thị trường hiện tại của EPIC FAIL GUY là $ 10.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EFG là 859.30M, với tổng nguồn cung là 859296669.9192874. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.84K.