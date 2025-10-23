Thông tin giá theo USD của Eli5a (ELI5A)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.02275604 $ 0.02275604 $ 0.02275604 Thấp nhất 24H $ 0.02534217 $ 0.02534217 $ 0.02534217 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.02275604$ 0.02275604 $ 0.02275604 Cao nhất 24H $ 0.02534217$ 0.02534217 $ 0.02534217 ATH $ 0.02899822$ 0.02899822 $ 0.02899822 Giá thấp nhất $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Biến động giá (1 giờ) +0.17% Biến động giá (1D) +3.30% Biến động giá (7 ngày) +49.54% Biến động giá (7 ngày) +49.54%

Giá thời gian thực của Eli5a (ELI5A) là $0.02463951. Trong 24 giờ qua, ELI5A được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02275604 và cao nhất là $ 0.02534217, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ELI5A là $ 0.02899822, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00431141.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELI5A đã biến động +0.17% trong 1 giờ qua, +3.30% trong 24 giờ và +49.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Eli5a (ELI5A)

Vốn hóa thị trường $ 491.03K$ 491.03K $ 491.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 517.42K$ 517.42K $ 517.42K Nguồn cung lưu thông 19.93M 19.93M 19.93M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Eli5a là $ 491.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ELI5A là 19.93M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 517.42K.