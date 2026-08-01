Giá DORA hôm nay

Giá DORA (DORA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00796512, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DORA sang USD là $ 0.00796512 mỗi DORA.

DORA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 7,962,064, với nguồn cung lưu hành 1.00B DORA. Trong vòng 24 giờ qua, DORA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00790951 (thấp) đến $ 0.00797232 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.576132, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00759654.

Về hiệu suất ngắn hạn, DORA biến động +0.00% trong giờ qua và +0.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 338.86K.

Thông tin thị trường DORA (DORA)

Vốn hóa thị trường $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M Khối lượng (24H) $ 338.86K$ 338.86K $ 338.86K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DORA là $ 7.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 338.86K. Nguồn cung lưu hành của DORA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.96M.