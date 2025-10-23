Thông tin giá theo USD của DOGSHIT (DOGSHIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.93% Biến động giá (1D) -4.12% Biến động giá (7 ngày) -14.20%

Giá thời gian thực của DOGSHIT (DOGSHIT) là --. Trong 24 giờ qua, DOGSHIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOGSHIT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGSHIT đã biến động +1.93% trong 1 giờ qua, -4.12% trong 24 giờ và -14.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DOGSHIT (DOGSHIT)

Vốn hóa thị trường $ 21.51M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.51M Nguồn cung lưu thông 60.35B Tổng cung 60,347,516,767.3

Vốn hoá thị trường hiện tại của DOGSHIT là $ 21.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGSHIT là 60.35B, với tổng nguồn cung là 60347516767.3. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.51M.